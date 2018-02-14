Калуга, 14 февраля, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В исправительной колонии №4 города Медынь Калужской области состоялась защита дипломной работы осуждённым, который на протяжении 5 лет дистанционно обучался в Смольном институте Российской Академии образования города Санкт-Петербург по специальности «Экономика». Об этом 14 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальной представитель УФСИН России по Калужской области подполковник внутренней службы Олег Сивухов.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области Защита диплома дистанционным способом

По его словам, в присутствии куратора учебного заведения и сотрудников колонии, в режиме видеоконференцсвязи, осужденный защитил дипломную работу на тему «Управление предприятием в условиях рыночной экономики» на примере деятельности ООО «Формула».

По итогам сдачи дипломного проекта были отмечены высокие знания и грамотные ответы студента, в результате чего работа была оценена государственной комиссией на оценку «хорошо».

Своё обучение в академии осужденный начал по прибытию в исправительное учреждение. В процессе дистанционной учебы он успешно сдавал сессии, писал курсовые и практические работы. Обучение проходило согласно расписанию в специально оборудованном классе в медынской исправительной колонии.

Администрация колонии уверена, что получение высшего образования лицами, отбывающими наказание, поможет им вернуться к нормальной жизни после освобождения из мест лишения свободы, сыграет немалую роль в успешной социализации. По словам самого осуждённого, он «только за колючей проволокой смог исполнить свою мечту, до чего на воле руки не доходили». Высшее образование он выбрал не для «корочки», а для трудовой деятельности после освобождения.

«В очередной раз дистанционное обучение подтверждает свою состоятельность и актуальность в современном информационном обществе. В настоящее время 15 осужденных, отбывающих наказание в медынской колонии, дистанционно получают высшее образование. Церемония вручения диплома о высшем образовании состоится в колонии в мае этого года», — заявил подполковник Олег Сивухов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, более 50 осуждённых женской колонии в Калуге получили специальности повара либо швеи. Обучение длилось несколько месяцев в филиале профессионального училища №57, функционирующем на базе колонии. За это время мастера производственного обучения преподали осуждённым основы кулинарного и швейного искусства.

Завершающим этапом обучения стала сдача итоговых экзаменов. Испытания содержали две части: теоретические вопросы и практическую часть. Всем осужденным были выданы свидетельства государственного образца о получении начального профессионального образования.