Белгород, 14 февраля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Белгородский областной суд осудил 26-летнего Михаила Саплинова на пожизненное заключение за убийство двух девушек и изнасилование. Жертвами преступника стали две жительницы Белгородской области.

(сс) succo Суд

В декабре 2014 года Саплинов у себя дома задушил 18-летнюю знакомую, а тело выбросил в ближайший мусорный бак. В ноябре 2016 года дома у Саплинова оказалась 25-летняя жительница Старого Оскола. Она отказала мужчине в интимной связи, после чего он изнасиловал ее и задушил. Тело второй жертвы, по данным МВД, Саплинов вывез в район села Федосеевка и выбросил в мусорный контейнер для строительных отходов.

Саплин был признан виновным по статьям «Совершение изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера, соединенное с угрозой убийством», и «Убийство двух лиц, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера». Вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей. Она же сочла, что Саплинов не заслужил снисхождения по всем эпизодам инкриминируемых ему преступлений.

Белгородский областной суд 13 февраля 2018 года назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Потерпевшим — семьям убитых девушек — выплатят компенсацию морального вреда на общую сумму 4 млн рублей. Эти средства также были взысканы с Саплинова.

Несмотря на то, что преступник осужден, тела его жертв до сих пор не найдены, сообщают в Следственном комитете.