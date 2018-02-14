Москва, 14 февраля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий продлить льготы для участников особых экономических зон (ОЭЗ), внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В частности, сенаторы предлагают установить нулевую ставку по налогу на прибыль для тех резидентов ОЭЗ, которые заключили соглашение о создании и реализации научно-технической продукции на территории ОЭЗ. По мнению сенаторов, нулевое налогообложение в этом случае должно длиться 10 лет.

Кроме того, на те же 10 лет сенаторы предлагают ввести для таких резидентов ОЭЗ и льготную ставку страховых взносов. Так, вместо стандартных 30% она составит 14%. При этом, в Пенсионный фонд РФ с каждого работника будет направлено 8% (вместо 22%), в Фонд обязательного медицинского страхования — 4% (вместо 5,1%), а в Фонд обязательного социального страхования — 2% (вместо 2,9%).

Как отмечают авторы законопроекта, его принятие сегодня необходимо, поскольку позволит обеспечить дальнейшее развития института ОЭЗ и привлечет в эту сферу экономики новые частные инвестиции.