Лондон, 14 февраля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Британское издание Daily Star утверждает, что российский грузовой корабль «Кызыл-60» якобы опасно сблизился с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря. Соответствующая статья опубликована сегодня, 14 февраля.

А.Бричевский Военный транспорт «Кызыл-60» Черноморского флота на ходу

«Корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считанных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности», — сказано в статье.

Примечательно, что в официальном Twitter-аккунте издания был помещен твит со ссылкой на статью, а к твиту были приложены фотографии того самого инцидента.

Судя по этим фотографиям, расстояние между кораблями было настолько велико, что ни о каких «считанных метрах» говорить вообще нельзя. Глядя на эти фотографии, совершенно очевидно, что российский грузовой корабль вообще никак не мог угрожать британскому военному судну.

Стоит отметить, что HMS Enterprise участвовал в очередных агрессивных военных учениях блока НАТО в Черном море, которые призваны «усилить способности Североатлантического альянса защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны».

Издание отмечает, что возвращение Крыма в состав России «вынудило НАТО усилить патрулирование Черного моря».