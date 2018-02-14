Брянск, 14 февраля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Гражданин Украины пытался незаконно проникнуть на территорию РФ в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, нарушитель был задержан в 700 метрах от границы на территории Новозыбковского района.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Мужчина не оказал сопротивления пограничникам и объяснил, что в Брянскую область пробирался на заработки. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до 300 тыс. рублей либо 4 года колонии.