США, 14 февраля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Около штаб-квартиры агентства национальной безопасности (АНБ) США в американском штате Мэриленд неизвестный злоумышленник устроил стрельбу, сообщает 14 февраля телеканал АВС.

BenjaminNelan Стрельба

По предварительным данным, в результате три человека получили огнестрельные ранения.

При этом агентство Reuters утверждает, что после инцидента один человек был задержан полицейскими.

Сообщается, что автомобиль предполагаемого стрелка врезался в ограждение штаб-квартиры АНБ, расположенной в городе Форт-Мид. В данный момент автомашину обследуют кинологи с собаками.

Власти города перекрыли центральную автомобильную дорогу на время расследования, которое проводят агенты ФБР.

О причинах и подробностях происшествия пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля злоумышленник устроил стрельбу в центре Киева и ранил человека. Стрелявший задержан, его действия квалифицированы как хулиганство.