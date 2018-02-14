Стрельба у штаб-квартиры АНБ в США. Три человека ранены
США, 14 февраля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Около штаб-квартиры агентства национальной безопасности (АНБ) США в американском штате Мэриленд неизвестный злоумышленник устроил стрельбу, сообщает 14 февраля телеканал АВС.
По предварительным данным, в результате три человека получили огнестрельные ранения.
При этом агентство Reuters утверждает, что после инцидента один человек был задержан полицейскими.
Сообщается, что автомобиль предполагаемого стрелка врезался в ограждение штаб-квартиры АНБ, расположенной в городе Форт-Мид. В данный момент автомашину обследуют кинологи с собаками.
Власти города перекрыли центральную автомобильную дорогу на время расследования, которое проводят агенты ФБР.
О причинах и подробностях происшествия пока не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля злоумышленник устроил стрельбу в центре Киева и ранил человека. Стрелявший задержан, его действия квалифицированы как хулиганство.