Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Депутаты петербургского парламента рассчитывают получить контроль над согласованием всех новых строек в историческом центре города. Как заявил журналистам в среду, 14 февраля, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»), он уже поручил подготовить соответствующий законопроект.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный Петербург

Предполагается, что на первом этапе с депутатами нужно будет согласовывать все новые стройки в Петроградском районе, от которого избирался Макаров и который является его политической «альма-матер», а впоследствии и во всех остальных районах центральной части города. Законопроект, по словам спикера, подготовят комитет парламента по законодательству и комиссия по городскому хозяйству.

Ранее Вячеслав Макаров, как и некоторые другие депутаты, обращал внимание на то, что в историческом центре Петербурге продолжают строиться новые жилые дома и бизнес-центры, причем они не всегда выглядят соответствующими архитектурному контексту, а в ряде случаев застройщики обращают недостаточное внимание на подготовку социальной инфраструктуры — к примеру, детских садов.

Вячеслав Макаров полагает, что в настоящее время контроль за новыми стройками не является эффективным. Мнение Смольного по вопросу о возможном получении депутатами таких полномочий пока не сообщалось. Однако ранее и губернатор города Георгий Полтавченко неоднократно делал застройщикам и ответственным за эту сферу чиновникам замечания о недопустимости застройки исторического центра новоделом. Впрочем, грозные заявления губернатора не мешали городскому правительству согласовывать новые проекты.

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Коллеги спикера по парламенту склонны поддерживать его инициативу. В настоящее время контролем за новым строительством занимается исключительно исполнительная власть, и ее работу в этой сфере нельзя назвать эффективной, отметил в комментарии для ИА REGNUM член комиссии по городскому хозяйству Борис Вишневский («Яблоко»).

Депутаты как представители граждан смогут помочь улучшить ситуацию. В настоящее время парламентарии изучают законодательство, чтобы выяснить, в какой именно форме может выражаться их участие в такой работе, добавил Вишневский.

Что же до участников рынка, то они, конечно, относятся к инициативе Макарова отрицательно. Предложение является чистой воды пиаром, согласование строек относится к компетенции исполнительной власти, каждый должен заниматься своим делом, отметил в комментарии для ИА REGNUM глава компании «Ленспецстрой» Дмитрий Астафьев:

«Депутаты не являются профессионалами в данном вопросе. Такие полномочия есть у исполнительной власти, а у законодательной власти есть полномочия не утверждать бюджет, инициировать отставки тех, кто, по их мнению, работает плохо или нечестно, инициировать проверки финансовой деятельности таких чиновников и так далее. Вот этим депутатам и следует заниматься, а не пиаром».

Добавим, что в октябре 2017 года Вячеслав Макаров с трибуны Заксобрания резко раскритиковал руководство Комитета по градостроительству и архитектуре, согласовавшего новую стройку в Петроградском районе. Позже стройка была остановлена решением суда.

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В январе 2018 года спикер Заксобрания заявлял о том, что депутаты не могут «позволить разрушать наш город в угоду чьим-то личным коммерческим интересам. Уплотнительная застройка в исторических районах Санкт-Петербурга недопустима».