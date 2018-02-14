Москва, 14 февраля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации прокомментировала действия кандидата в президента России Ксении Собчак, которая решила подать иск в Верховный суд РФ с требованием отменить регистрацию действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 февраля, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Программа

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Собчак в ходе встречи со своими сторонниками в Курске заявила, что подает иск в Верховный суд с жалобой на участие Путина в президентских выборах.

Затем в официальном Twitter-аккаунте предвыборного штаба Собчак появилось сообщение, что юристы её кампании считают, что Путин якобы не имеет права выдвигаться в президенты России четвертый раз.

Пресс-секретарь кампании Собчак Ксения Чудинова заявила, что официальное письмо с обоснованиями иска будет направлено в суд и опубликовано в среду, 15 февраля.

В ЦИК напомнили Собчак, что вопрос об участии Путина в президентских выборах обсуждался уже много раз и есть соответствующие решения суда, согласно которым, у действующего президента нет в данный момент запретов на участие в выборах.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», — заявил Булаев.