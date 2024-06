Москва, 14 февраля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В сети набирает популярность мем «Как тебе такое, Илон Маск». Пользователи в шутку публикуют фотографии необычных отечественных изобретений и рассказывают абсурдные истории, которые, по их мнению, могут конкурировать с запуском самой тяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании Space X Илона Маска.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Как тебе такое изобретение, Илон Маск» Пользователи соцсетей публикуют фотографии отечественных изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск»

Шутки про ответ России на изобретение Маска появились еще до запуска ракеты с автомобилем Tesla на борту, однако сейчас их становится всё больше. Во «ВКонтакте» даже появились тематические сообщества, в которых пользователи публикуют фотографии необычных изобретений, тем самым бросая вызов Илону Маску.

Среди них необычные инженерные решения различных бытовых проблем. Например, винная пробка вместо ручки на крышке кастрюли, чехол для пульта от телевизора, замок на лампочке в подъезде и многие другие.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Как тебе такое изобретение, Илон Маск» Пользователи соцсетей публикуют фотографии отечественных изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск»

Скриншот страницы Twitter пользователя Блог Атеиста Пользователи соцсетей публикуют фотографии отечественных изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск»

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Как тебе такое изобретение, Илон Маск» Пользователи соцсетей публикуют фотографии отечественных изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск»

Скриншот страницы Twitter пользователя Черника Пользователи соцсетей публикуют фотографии отечественных изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск»

Кроме того, пользователи рассказывают смешные и абсурдные истории из своей жизни. Например, пользователь Кеды Лизаветы Неред вспомнила, как спускала подруге деньги на веревке с окна пятого этажа, чтобы не спускаться на улицу. А Na$tя ДаБ[$TeП] рассказала, как придумала использовать колготки с дыркой.

«У меня были колготки с дыркой на коленке, я придумала гениальную идею, сделала вторую дырку и ношу под джинсы с рваными коленками, и все думают, что я вот такая крутая и мне не холодно. Ну как тебе такое, Илон Маск?» — рассказывает Na$tя ДаБ[$TeП].

Пользователь Мать драконов тоже поделилась своей историей необычного выхода из ситуации.

«Как-то пошли в лес пить и купили салатов в пластиковых корытах на обед, а ложек не было. Я отковырял заднюю крышку от телефона и ел ею. Как тебе такое, Илон Маск?» — пишет он.

Вскоре популярная фраза стала еще и комментарием к различным реальным новостям, которые пользователи соцсетей сочли нелепыми.

«Томские полицейские не справились с полтергейстом и вызвали священников». Шёл 2018-й год, где-то Илон Маск отправлял в космос машины», — пишет Сталингулаг.

«Студент получил 2,5 года за экстремистские картинки из его дипломной работы про экстремизм. Как тебе такое, Илон Маск?» — рассказывает Владимир Д.

«В рязанском магазине «Дикси» пенсионеры устроили драку из-за курицы. Как тебе такое, Илон Маск?» — поддержал флешмоб Двач.

Напомним, 6 февраля компания SpaceX запустила сверхтяжёлую ракету-носитель Falcon Heavy, на борту которой в качестве полезной нагрузки находился красный автомобиль Tesla Roadster. Согласно первоначальному замыслу SpaceX, автомобиль должен был выйти на солнечную орбиту, близкую к орбите Марса. Однако из-за слишком долгой работы двигателей он улетел в сторону пояса астероидов.

Кроме того, при посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей, вероятно, из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы, его осколки повредили платформу Of Course I Still Love You, разрушив два двигателя.