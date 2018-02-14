Душанбе, 14 февраля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Между Ташкентом и Душанбе пока не заключена договорённость о поставке электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан, заявил глава таджикистанского энергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода, сообщает 14 февраля Asia-Plus.

Электрические вилки

По его словам, в настоящее время стороны решают технические вопросы, которые препятствуют поставкам электроэнергии.

Договоренность о передаче в летний период в Узбекистан 1,5 млрд кВт∙ч электроэнергии была достигнута в январе 2018 года в ходе заседания межправительственной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января первый заместитель главы «Барки точик» Махмадумар Асозода заявил, что между Ташкентом и Душанбе идут переговоры о подключении Таджикистана к объединённой энергосистеме Центральной Азии (ОЭСЦА).

По его словам, линии электропередач, связывающие энергосистемы Узбекистана и Таджикистана, находятся в хорошем техническом состоянии и готовы к работе.

Напомним, Таджикистан был отключен от ОЭСЦА в 2009 году.