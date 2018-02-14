Краснодар, 14 февраля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Множество жилых домов и объектов инфраструктуры Краснодара лишились электроснабжения сегодня, 14 февраля, из-за аварии на Краснодарской ТЭЦ. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани, аварийное отключение электроэнергии затронуло две высоковольтные линии 110 киловольт, принадлежащие «Лукойл-Кубаньэнерго» и снабжающие жилые дома в восточной части города. В настоящее время электроснабжение жилого сектора и социальных объектов поэтапно восстанавливается по резервным линиям. Тем временем, энергетики «Лукойл-Кубаньэнерго» устраняют аварийную ситуацию на двух генерирующих блоках Краснодарской ТЭЦ

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Отключения затронули Северо-Восточную, Пашковскую, Юго-Восточную, Аэропорт, Кислородный завод, ОБД, ХБК, Восточную, Центральную и Путевую подстанции.