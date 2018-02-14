Киев, 14 февраля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Правительству Украины необходимо снизить давление на бизнес и улучшить инвестиционный климат для прихода инвесторов. Об этом 14 февраля на заседании кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Бди!

«Нам нужно снизить давление на украинский бизнес и уничтожить коррупцию в системе налогообложения. Мы это сделали в прошлом году. Это вам подтвердят все предприятия Украины. Мы ввели автоматическую компенсацию налога на добавленную стоимость. Раньше это был самый коррупционный налог. Раньше, предпринимателю нужно было нести взятки в разные органы власти, чтобы его получить. Мы уничтожили эту систему. Мы защитили законом про «маски шоу» украинский бизнес, чтобы силовики в масках не врывались на предприятия, которые торгуют канцтоварами, и не клали всех лицом в пол», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство отменило 450 регуляторных актов.

«Мы отменили 450 актов. Это где-то 6 тыс страниц разных несуразиц, которые влияли на развитие бизнеса. Мы меняем подход к государственному надзору и контролю. В этом году он станет таким же цивилизованным, как в странах Европы… В таможне еще остается много коррупционных схем, которые крышуются не только таможенниками, но и другими правоохранительными органами. Эти средства надо вернуть в бюджет», — добавил премьер.

В свою очередь, журналист Айдер Муджабаев сообщает, что немецкий бизнес массово покидает Украину из-за коррупции украинских чиновников.

«Разговариваем сейчас с немецким журналистом, который только что вернулся с интервью с немецким же адвокатом, работающим в Киеве. Адвокат рассказывает, что у него работы невпроворот. Он занимается делами германских фирм, закрывающих свой бизнес в Украине. Они пришли к нам после майдана, поверив в реформы, в европейский выбор, в наше стремление жить честно и по закону. Они разочаровались и уезжают. В последнее время явление стало массовым. Почему? Ответ: нет никаких гарантий прав, нет независимых судов, нет защиты от разного рода вымогателей, нет правового государства вообще», — написал Муджабаев на своей странице в Фейсбуке.

«Еще одну деталь коллега рассказал. При любых разговорах с чиновниками немцам говорят прямо: 50% на нас закладывайте — и поговорим. Отличное предложение для европейских инвесторов», — отметил журналист.

В то же время экономист Александр Охрименко указал на то, что в Украине до 50% ВВП продолжает находиться в тени.

«Кабин утверждает, что уровень теневой экономики Украины не превышает 33% ВВП. Международный валютный фонд подсчитал, что уровень теневой экономики Украины 45%… В правительстве сказали, что уровень теневой экономики по сравнению с прошлым годом упал на 3%. Не верю, потому что уровень теневой экономики увеличивается по показателям трансакций… Идет игра в дурочку. С помощью бухучета можно нарисовать как прибыть, так и убытки… Если сравнить количество наличных денег с расчетами и продажами, тогда как раз и получается около 40% (тени). Если считать правильно, то будет около 50% (теневой экономики Украины), но явно не 33%. Точно подсчитать невозможно», — сказал Охрименко в своем видео-блоге в Фейсбуке.

При этом экс-министр финансов Украины, экономист Виктор Суслов отметил высокий уровень бюрократизации Украины.

«А на мой вопрос одному моему бывшему коллеге-бюрократу: «Так как вам живется в нищающей стране?» последовал честный ответ: «Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас». Эксперимент по наращиванию оглушительного разрыва в уровне доходов между правящей бюрократией и подавляющим большинством граждан неизбежно должен дать революционный результат», — написал Суслов в своем Фейсбуке.

Как сообщалось, Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (ВБ) Doing Business 2018. Как свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте рейтинга, Украина оказалась на 76 месте из 190 стран. Улучшения результата удалось добиться за счет уменьшения ставки единого социального взноса, упрощения получения разрешений на строительство и улучшения защиты прав миноритарных акционеров.