Кострома, 14 февраля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Костромской области возбуждено четыре уголовных дела в отношении директоров, не выплативших своим сотрудникам зарплату на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщает областной следственный комитет.

Anton Starikov Деньги

Руководителей предприятий подозревают в «невыплате заработной платы свыше трех месяцев» и «полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев».

По данным следователей, компания «Костромастройдеталь» свыше трех месяцев не выплачивала заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты 38 работникам предприятия на сумму свыше 230 тысяч рублей.

Другая строительная фирма — «Костромастроймастер» — за год задолжала зарплату 2 работникам на сумму более 261 тысячи рублей.

16 работников мантуровского ООО «Теплоресурс» больше двух месяцев оставались без зарплат. Компания задолжала им более 531 тысячу рублей.

Сотрудница компании ООО «Яроптсервис», занимающаяся оптовой торговлей продуктами питания на территории Шарьинского района, не получала выплат более двух месяцев. Сумма невыплаченной зарплаты составила 122 тысячи рублей.

В следственном комитете установили, что деньги на зарплаты сотрудникам у компаний были, но расходовались на текущую деятельность.

«В настоящее время по уголовным делам следствием проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате»,

— отмечают в комитете.