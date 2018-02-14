РФ обсудила проблемы с Ираном и опровергла контакты по Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Плотная координация: «ядерная сделка» была главной темой переговоров в Тегеране;
- Сомнительная информация: в Кремле опровергли встречу Путина с военачальниками по Сирии;
- Вторжение с воздуха: Минтранс предложил разрешить сбивать дроны;
- Новый порядок: принцип погашения долгов по кредитам изменится;
- Пожизненно: в ГД внесён законопроект о наказании для педофилов.