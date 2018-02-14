Калуга, 14 февраля, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, в Городской думе Калуги состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.

Городская дума Калуги Заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Городской думы Калуги 14.02.2018

Как сообщает пресс-служба думы, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города. Доходная часть бюджета возросла на 413 миллионов рублей за счёт субсидий из бюджета Калужской области. 174,4 млн. рублей будет использовано для формирования резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

60 миллионов рублей выделяется на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по решениям суда. Порядка 25,5 млн. рублей дополнительно будет выделено для финансового обеспечения деятельности школ и детских садов. По 20 миллионов рублей выделяется на организацию перевозки пассажиров городским электрическим транспортом и на выполнение муниципального задания МБУ «Калугаблагоустройство». 10 миллионов рублей пойдёт на ямочный ремонт, 37 миллионов рублей будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций, в том числе и на оплату уже выполненных работ по реконструкции и строительству автодорог, благоустройству территории нового парка и строительству детского сада в районе ул. Верховой.

По итогам обсуждения председатель комитета Виктор Борсук предложил выделить дополнительные средства на проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

«За последние годы в Калуге увеличилась протяжённость дорожной сети, кроме того, в результате ремонта дорог возросла скорость движения и автомобильный трафик, — отметил Виктор Борсук.— Первоначально на обеспечение безопасности дорожного движения в текущем году планировалось выделить 60 миллионов рублей, но в городском бюджете на 2018 год заложено только 45 миллионов».

Поддержал коллегу и заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов.

«За последние годы в Калуге наметилась положительная динамика по снижению количества ДТП и уменьшению числа пострадавших, — подчеркнул он. — Это стало результатом планомерной работы по обустройству пешеходных переходов, нанесению разметки, установки новых светофоров и леерных ограждений, необходимо продолжать эту работу и сохранить финансирование программы на прежнем уровне».

Депутаты приняли решение обратиться к городскому голове с предложением изыскать 15 миллионов рублей и довести финансирование программы обеспечения безопасности дорожного движения до 60 миллионов. Также председатель комитета предложил руководству управления городского хозяйства приступить к реализации второго этапа организации платного парковочного пространства в центральной части города.

«Введение платных парковок позволило разгрузить центр города, упорядочить движение транспорта, а также принесло определённый доход в бюджет Калуги, — сообщил коллегам Виктор Борсук. — Необходимо продолжить реализацию этого проекта и предусмотреть в бюджете необходимые средства».

Было принято решение обратиться к городскому голове с предложением рассмотреть вопрос о выделении средств.

Поправки в бюджет были одобрены и рекомендованы к утверждению Городской думой.

Членами комитета был рассмотрен проект «Стратегии развития Калуги до 2030 года».

«Стратегия — это один из ключевых документов, определяющих основные векторы развития нашего города — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Именно на основе «Стратегии развития Калуги до 2030» будут формироваться муниципальные программы, закладываться целевые индикаторы, и в конечном итоге выделяться бюджетные средства».

Проект был одобрен и вынесен на заседание Городской думы.

Члены комитета поддержали предложения управления экономики и имущественных отношении по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать водопроводные и канализационные сети, нежилое помещение в доме № 20 по улице Советской, теневой навес в районе дома № 57 по улице Степана Разина и жилое помещение в доме № 20 п. Мирный. Были одобрены поправки в схему размещения нестационарных торговых объектов. Поправки связаны с изменением площади ряда торговых объектов и включением в схему семи буфетов для продажи выпечки в общеобразовательных учреждениях.

Депутаты одобрили сделки муниципальным унитарным предприятиям «Управление комплексного обслуживания населения» и «Управление калужского троллейбуса», сделки связаны со сдачей в аренду муниципального недвижимого имущества.

Также в ходе заседания была заслушана информация о деятельности управления городского хозяйства города Калуги. Деятельность управления была направлена на обеспечение функционирования в исправном состоянии объектов дорожного хозяйства, а также обеспечение безопасного и комфортного проживания населения. Также выполнялись задачи по поддержанию чистоты и порядка на улицах города, организации благоустройства территории Калуги и поддержанию освещённости улиц. Осуществлялись мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и стабильной экологически безопасной обстановки. Всего на эти цели было предусмотрено 1 миллиард 275,5 миллионов рублей. 148,4 млн. рублей было предоставлено областным бюджетом, 74,1 млн. рублей — федеральным. Остальные средства были выделены из муниципального бюджета. Исполнение составило 99,3% — 1 миллиард 266,8 миллионов рублей. Информация была принята к сведению, депутаты высказали ряд предложений, связанных с деятельностью управления городского хозяйства.

Депутат Карп Диденко предложил выделить 2,5 миллиона рублей на проведение ямочного ремонта дворов и межквартальных проездов. В настоящее время в бюджете города заложены средства только на ямочный ремонт автомобильных дорог.

Виктор Борсук отметил серьёзные недочёты в работе по уборке проезжей части от снега и в борьбе с обледенением тротуаров, а также предложил ввести запрет на стоянку транспорта по чётным/нечётным дням в центральной части города для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Предложения были поддержаны членами комитета.