Ташкент, 14 февраля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Совместна деятельность Узбекистана и России по вопросам трудовой миграции имеет стратегическое значение и должна учитывать интересы обеих стран. Об этом было сказано в ходе встречи представителей министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана с делегацией комиссии совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, сообщили 14 февраля в пресс-службе узбекистанского ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мигранты

Стороны отметили, что в 2017 году в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву приняты соглашения, в том числе в сфере трудовой миграции, которые позволили вывести отношения двух стран на новый уровень.

Члены российской делегации отметили, что необходимо искоренять нелегальную трудовую миграцию и теневые методы её организации.

В ходе встречи также было поддержано предложение российской стороны о создании предвыездных центров подготовки и отправки мигрантов. Предполагается, что деятельность таких центров предотвратит многие проблемы, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года в Государственную думу РФ на рассмотрение внесено соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для трудовой деятельности в России.

19 декабря 2017 года в России были выполнены все внутригосударственные процедуры для вступления соглашения в силу.