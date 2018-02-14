Владимир, 14 февраля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Подозреваемый в расправе над 16-летней девушкой задержан в Собинском районе Владимирской области. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Студентка колледжа пропала 8 марта 2017 года. Родственникам девушка сказала, что встретится с подругой, однако домой так и не вернулась. По факту исчезновения несовершеннолетней возбудили уголовное дело.

Поиски студентки не дали результата — криминальный характер происшествия стал очевидным. Предполагаемого убийцу девушки задержали 12 февраля 2018 года. Им оказался 24-летний местный житель.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он помещен под стражу. Подозреваемый рассказал о произошедшем и заявил, что раскаивается в содеянном.

По словам мужчины, 31 марта 2017 года девушка приехала к нему домой. В это время подозреваемый принимал гостей. После застолья его приятели разошлись, с девушкой же произошла ссора.

Мужчина задушил знакомую, будучи пьян. Тело он через несколько дней спрятал в заброшенной котельной.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы и мероприятия, направленные на закрепление добытых доказательств, пояснили в СК.