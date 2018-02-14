Липецк, 14 февраля, 2018, 15:57 — ИА Регнум. В Липецкой области в 2017 году было зарегистрировано 175 случаев заболевания бешенством у животных. Как сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии, в Липецкой области, как и по всей стране, в конце 2017 года и в начале 2018-го резко возросло число зарегистрированных случаев бешенства.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомный пёс

В России в 2017 году зарегистрирован 2061 случай бешенства животных, из них в Центральном Федеральном округе — 1140 случаев.

В 2017 году в Липецкую областную ветеринарную лабораторию была доставлена 381 проба патологического материала от павших домашних и диких животных для исследования на бешенство. В 175 случаях диагноз «бешенство» был подтвержден в лаборатории.

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Заболевание было обнаружено у диких плотоядных животных, у домашних зверей и у сельскохозяйственных животных. У диких животных было зарегистрировано 74 случая заболевания: 72 лисицы, енотовидная собака и куница. Из домашних животных от бешенства пали 49 собак (среди них были и уличные) и 23 кошки. Сельскохозяйственных животных пострадало 29 — 16 голов крупного рогатого скота, 10 голов мелкого рогатого скота, две лошади и одна свинья.

Специалисты государственной ветеринарной службы вакцинируют домашних и продуктивных животных, раскладывают приманки с вакциной для диких животных.

Отловом и содержанием безнадзорных животных должны заниматься муниципальные администрации. В дикой природе охотники отстреливают красных лисиц, чтобы снизить их численность. За каждое убитое животное охотнику выплачивают 350 рублей — ветеринары хотят повысить вознаграждение до 700 рублей за одну тушку.

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В управлении предупреждают, что все домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции административного района, а собаки и кошки должны каждый год получать вакцину от бешенства. При этом липчан просят ответственно относиться к питомцам, не оставлять их на улице и не пополнять популяцию бездомных животных, которые играют основную роль в распространении бешенства в населенных пунктах.