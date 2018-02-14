Калуга, 14 февраля, 2018, 15:53 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году зарегистрирован 40 671 акт гражданского состояния. Анализ записей свидетельствует о 10% снижении уровня рождаемости, что является последствием демографической ситуации 90-х годов. При этом вторых и последующих детей родилось больше, чем первенцев, их доля — 62%. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы расширенного заседания коллегии регионального управления ЗАГС.

sathyatripodi Двое детей

По словам начальника регионального управления ЗАГС Ольги Сидоровой, в 2017 году в Калужской области появились на свет 122 двойни и одна тройня. Ежегодно новорожденных мальчиков в области немного больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно.

По популярности родительского выбора в лидерах 2017 года оказались следующие имена для детей: София/Софья (374), Анна (237), Виктория (234); Артем (294), Михаил (243) и Максим (239). Среди необычных и редких имен новорожденных девочек — Славяна, Велина, Забава, Мия, Виталия, Матрона, Любава, Анастасия-Татьяна-Валентина, Святослава, Маркиза, Флора, Тальяна, Наоми, Дея, Греталина, Тихомира, Феодосия, Леонелла; у мальчиков — Радж, Матфей, Май, Рафаэль, Аристарх, Фаддей, Радмир, Святогор, Владомир, Лучезар, Любомир, Анастасий, Доминик, Святослав-Рамзес.

В 2017 году законодательно закреплено, что имя ребенка не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указание на ранги, должности.

В 2017 году, в калужском регионе на 8,6% увеличилось количество зарегистрированных браков и достигло 7554. Средний возраст невесты — 30 лет, жениха — 32 года. В регистрации актов о расторжении брака резких изменений не отмечалось, в 2017 году зарегистрировано 4630 разводов. Чаще всего расторгаются браки длительностью до 5 лет — 45%.

В целях обеспечения качества и доступности услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния реализованы различные формы их получения: и непосредственно в органах ЗАГС, и на базе МФЦ, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в 2017 году отмечен десятилетний минимум рождаемости. По данным Росстата, за 2017 год (по сравнению с 2016 годом) рождаемость в России упала более чем на 10%. Количество рождённых в 2016 году составило 1,89 млн человек. Более всего рождаемость упала в Москве (снижение на 11,3 тыс.), а самый низкий спад был зафиксирован в Чечне (всего на три ребёнка меньше).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что снижение количества женщин детородного возраста связано с резким падением рождаемости в 90-х годах прошлого века. По словам главы государства, сегодня количество молодых женщин, рождённых в 1990-е годы, меньше на 34%.