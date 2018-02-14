Ярославль, 14 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Районные администрации мэрии Ярославля разослали товариществам собственников жилья письма с требованием убрать торговые ларьки с территорий ТСЖ. Об этом представители собственников жилья сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Мэрия Ярословля Демонтаж ларька в Ярославле

В мэрии Ярославля это объясняют необходимостью привести внешний вид ларьков к единому облику и требованиями земельного законодательства.

«Назначение этих земельных участков — обслуживание жилых домов. Размещение там нестационарных торговых объектов является нецелевым использованием земли. Кроме того, в правилах благоустройства Ярославля написано, что размещение НТО во дворах жилых домов не допускается. Сейчас мы предлагаем добровольно убрать объекты, если нет — департамент архитектуры и земельных отношений будет привлекать к административной ответственности ТСЖ. Штраф составляет до 50 тыс рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Представители ТСЖ таким вмешательством мэрии в их «внутренние дела» недовольны. Земельные участки являются собственностью жильцов, и ларьки приносят доход. Житель ТСЖ «Московская слобода», депутат муниципалитета Олег Ненилин призывает власти к компромиссу.

«Московская слобода», где я живу, получает около миллиона рублей в год от сдачи в аренду своей собственности. На эти деньги мы уложили новый асфальт, благоустраиваем территорию. Разве это плохо? Кроме того, многим удобно, например, купить хлеб прямо у подъезда. Я против запрета. Может быть найден компромисс: места под НТО могут быть включены в схему размещения НТО, а их внешний вид приведен к требованиям мэрии. Сейчас мы выявим мнение жителей и сформируем свою позицию», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

По данным мэрии, на территории ТСЖ расположено 30 ларьков, оказавшихся за пределами схемы размещения НТО. Впрочем, есть ларьки и во дворах домов, где нет товариществ собственников жилья.

Заммэра Алексей Торопов скептично смотрит на перспективы «узаконивания» ларьков во дворах и считает, что они должны быть ликвидированы.