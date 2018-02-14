Минск, 14 февраля, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Военное руководство Белоруссии не рассматривает ни одну из стран в мире в качестве противника. Напротив, Минск проявляет миролюбивость и многовекторность, заявил 14 февраля министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Mil.ru Андрей Равков

«Белоруссия не рассматривает ни одно из государств в качестве противника, реализуется миролюбивая многовекторная внешняя политика», — цитирует портал Tut министра.

По его словам, Минск поступательно реализует мероприятия, которые призваны обеспечить безопасность страны, даже в условиях когда в мире происходит большое число конфликтов.

Равков добавил, что большинство идей о подготовке вооруженных сил Белоруссии к конфликтам будущего уже включены в систему обеспечения военной безопасности республики.

Кроме того, убежден глава белорусского минобороны, страна является «донором безопасности на континенте», а основной целью армии до 2020 года является создание группировки, способной отвечать на новые вызовы, включая гибридные.

Ранее в Белоруссию с визитом прибыла представительная делегация из Турции. Группу турецких министров и руководителей ведомств возглавил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.