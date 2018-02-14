Оренбург, 14 февраля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Сорочинский районный суд Оренбургской области приговорил местного предпринимателя, его сына и двоих жителей городского округа к лишению свободы от двух до пяти лет за реализацию контрафактного алкоголя, сообщает 14 февраля пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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Суд установил, что возглавляемая предпринимателем преступная группа с 2014 по 2016 год приобретала немаркированную и контрафактную алкогольную продукцию, после чего занималась розничной продажей в принадлежащем коммерсанту магазине и своих домах.

В ходе обысков у подсудимых было обнаружено и изъято 36 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на общую сумму более восьми миллионов рублей. В результате противозаконных действий правообладателям товарных знаков был причинен ущерб на сумму около шести миллионов рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ст. 171.1 («Приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции») и ч. 4 ст. 180 УК РФ («Совершенное организованной группой незаконное использование чужого товарного знака»).

«Суд, согласившись с позицией стороны государственного обвинения, назначил членам организованной группы в зависимости от преступной роли каждого наказание в виде реального лишения свободы на срок от двух до пяти лет со штрафами в размере от 50 тыс. до 350 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Воронежской области суд вынес приговор двум торговцам поддельным алкоголем, которые покупали его у неустановленных продавцов и перепродавали под известными марками.

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