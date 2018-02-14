Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пресечена деятельность банды мошенников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД РФ 14 февраля, стражи порядка задержали лидеров и активных участников организованного преступного сообщества, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых людей.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Преступную организацию, которая предоставляла услуги в сфере индивидуальной реабилитации, дистанционного диагностирования, оборота биологически активных добавок к пище, приобретения медицинского оборудования, создали, по версии следствия, три человека.

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«Ими был также создан кол-центр и офисы провизора, диспетчерской и курьерской службы», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Были помимо организаторов в банде и исполнители. Они продавали гражданам продукцию по завышенным ценам. Кроме того, она также не отвечала заявленным критериям.

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Обманным путём злоумышленники смогли похитить у пенсионеров почти 5 млн рублей. За организацию преступного сообщества и мошенничество фигурантам уголовного дела грозят тюремные сроки.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что на сегодня в рамках этого уголовного дела задержаны 23 подозреваемых.