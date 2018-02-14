Брюссель, 14 февраля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) приветствует наращивание военного присутствия США на территории ЕС и полагает, что оно «мотивирует» страны альянса повышать свои оборонные расходы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщается 14 февраля на официальном сайте организации.

Policy Networks Йенс Столтенберг

На проходящей 14 и 15 февраля в Брюсселе встрече министров обороны стран альянса Столтенберг подчеркнул, что руководство НАТО поддерживает увеличение числа военных и техники США в странах ЕС, а также проведение учений на европейском «театре военных действий».

«Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию военного присутствия США в ЕС как в виде личного состава подразделений, учений, так и техники. Это мотивирующий фактор для европейцев делать больше в этой сфере», — заявил Столтенберг.

Напомним, в январе 2017 года США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в Европейскую инициативу сдерживания (ЕИС). В бюджете США на 2019 год заложены $6,3 млрд на сдерживание России в Европе при помощи военных средств.

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План ЕИС предполагает увеличение объемов складируемой в странах Евросоюза американской военной техники и тяжелых вооружений, наращивание количества сухопутных войск США в регионе, а также рост способности американской военной авиации быстро расширять зону операций в условиях войны.

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