Пхенчхан, Южная Корея, 14 февраля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Конькобежка из Нидерландов Йорин Тер Морс стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Она выиграла золото на дистанции 1000 метров на Играх в Пхёнчхане.

Maks Vasilev Конькобежные коньки—клапы системы Viking

Тер Морс преодолела дистанцию за 1 минуту и 13,56 секунды. Этот результат стал новым олимпийским рекордом в данной дисциплине.

Серебряную и бронзовую медали выиграли японки Нао Кодайра (+0,26) и Михо Такаги (+0,42). Единственная представительница команды «Олимпийских атлетов из России» Ангелина Голикова заняла 22-е место, отстав от лидера на 3,29 секунды.

Эта золотая медаль стала для Тер Морс третьей на Олимпийских играх. В 2014 году в Сочи она завоевала золото на дистанции 1500 метров и в командной гонке.

Напомним, 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции, поданные 45 российскими спортсменами и двумя тренерами, об их отстранении от Олимпиады.

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