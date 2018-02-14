Киев, 14 февраля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. На обслуживание внешнего долга Киев тратит 130 млрд гривен ($4,87 млрд) в год, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 14 февраля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Гройсмана, за шесть лет с 2007 года Украина набрала $46 млрд в долг, тогда как за три года с 2014 года новое украинское правительство набрало только $5 млрд. Тем не менее Киев нашел способ выплатить долги — нужно обеспечить экономический рост в стране, считает Гройсман.

Читайте также: МВФ не заинтересован в «смерти» Украины — нужно вернуть $12 млрд

Напомним, в 2018 году Украина должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) $1,5 млрд, Международному банку реконструкции и развития (МБРР) — $300 млн, Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) — $136 млн.

При этом в госбюджет на выплату долгов заложено $6,302 млрд, из которых более $4 млрд — деньги для оплаты внутренней задолженности, а $2,2 млрд — для оплаты внешних долгов.

Читайте также: Киев выполнит ультиматум МВФ за $500 млн: газ подорожает, суд создадут

По словам директора украинского аналитического центра Александра Охрименка, большую часть внешних долгов набрали правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Охрименко напомнил, что в 2013 году госдолг Украины к ВВП составлял 42%, а в 2018 году — 82% к ВВП.