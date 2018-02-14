Ярославль, 14 февраля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославле впервые установят два стационарных аппаратно-программных комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Pxhere.com Камеры фотофиксации

Комплексы установят на перекрестках улицы Большая Октябрьская и проспекта Толбухина, а также Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Аукцион на выполнение работ размещен на сайте госзакупок. Начальная стоимость работ — 22 млн рублей.

Комплексы фиксируют нарушения ПДД, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп — линии, нарушение скоростного режима и другие. В 2017 году камеры на этих перекрестках и других уже устанавливались во Фрунзенском, Красноперекопском и Дзержинском районах. Велась тестовая эксплуатация комплексов «ПТОЛЕМЕЙ-СМ», «Автоураган», «Кречет», «Скат».

"Тестовая эксплуатация АПК проводилась в период с 18 августа по 31 декабря 2017 года. За период тестовой эксплуатации зафиксировано более 48 тысяч нарушений правил дорожного движения. В местах установки комплексов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Александр Мамаев.

Модель закупаемого оборудования не определена, будет закуплено оборудование любой марки, удовлетворяющее техническим требованиям. Новые камеры должны появиться на улицах Ярославля до 1 мая.