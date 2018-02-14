Тегеран, 14 февраля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В ходе переговоров 14 февраля в Тегеране замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с замглавы администрации президента Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и заместителями министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и Голям Резой Дехкани стороны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Yagasi Основные объекты ядерной программы Ирана

В ходе консультаций, по данным пресс-службы внешнеполитического ведомства России, в центре внимания была текущая ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«Стороны условились продолжить плотную координацию на данном направлении в целях сохранения СВПД, а также защиты своих национальных интересов в связи с негативной политической динамикой вокруг договоренности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, были обсуждены некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конкурсе «Лидеры России», заявил, что любые попытки изменить условия соглашений по иранской атомной программе уничтожат компромиссы, которые являются основой их заключения.

По словам Лаврова, правительства европейских стран не одобряют требования США поменять условия «иранской ядерной сделки», так как это неминуемо повлечет за собой непредсказуемые последствия.

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Как сообщало ИА REGNUM, Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия в июле 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) разрешения проблем иранской ядерной программы. После заключения договорённости были отменены антииранские санкции Совбеза ООН, США и ЕС.

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Добавим, президент США Дональд Трамп и Госдеп неоднократно заявляли о намерении выйти из иранского ядерного соглашения, если другие его участники не начнут исправлять его «дефекты».