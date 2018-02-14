Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 14 февраля, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек, пострадавших на пожаре многокрвартирного дома в Тарко-Сале. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ЯНАО.

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Напомним, возгорание произошло 13 февраля 2018 года в 14:32 по местному времени (12:32 мск) в жилом, деревянном, двухэтажном доме по улице Таёжная в ямальском городе Тарко-Сале. Первое пожарное подразделение прибыло на место пожара через две минуты. Однако кровля к тому времени полыхала полностью и, по словам пожарных, их вызвали с опозданием. Из дома были эвакуированы 40 человек. Двух пострадавших госпитализировали. Огнем полностью уничтожена 41 квартира. О смерти 59-летнего мужчины стало известно в день пожара. По данным МЧС, мужчина приехал во время горения дома и выносил из своей квартиры вещи, но вскоре почувствовал себя плохо.

Тело 39-летней женщины пожарные обнаружили 14 февраля. Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Решается вопрос о выделении пострадавшим материальной помощи. По сообщению пресс-службы горадминистрации, 33 погорельца, из них 16 детей размещены в местной гостинице «Норд». Остальные нашли пристанище у знакомых и родственников. Для пострадавших организовано трехразовое питание.

«Люди потеряли всё и им необходима любая помощь. У нас есть 15 квартир маневренного жилфонда, но в них пока — голые стены. Поэтому погорельцам потребуется все от посуды, одежды и школьных принадлежностей до предметов мебели. Если есть лишняя мебель — администрация по вашему звонку готова вывезти её самостоятельно», — сообщил «Север-пресс» глава района Андрей Нестерук.

На беду откликнулись жители Тарко-Сале организовали сбор вещей пострадавшим.

«В первую очередь пострадавшим необходима одежда (детская, взрослая), обувь, постельное белье, посуда, учебные принадлежности. Помощь погорельцам открыта в администрации города в 213 кабинете», — сообщает паблик «Тарко-Сале».

По информации горадминистрации, сбор вещей для пострадавших также организован в Комплексном центре социального обслуживания населения Тарко-Сале (Набережная Саргина, 4) с 8 до 21 часов без перерыва.