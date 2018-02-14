Порошенко будет допрошен по «делу Януковича» последним
Киев, 14 февраля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен по так называемому «делу Януковича» на следующей неделе, последним в списке свидетелей обвинения, сообщает 14 февраля телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского прокурора Руслана Кравченко.
«Завтра мы допросим (секретаря СНБО Украины Александра) Турчинова, Коваля Михаила (бывшего врио министра обороны), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — сказал Кравченко.
Речь идет о деле бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого нынешние власти обвиняют в государственной измене.
По версии обвинения, Янукович совершил государственную измену и якобы выступил на стороне пособников, развязавших против Украины агрессивную войну. Его также обвиняют в пособничестве посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.
Отметим, ранее о причастности к расстрелу людей на майдане в феврале 2014 года главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и депутата Владимира Парасюка заявил 13 февраля грузинский снайпер Александр Ревазишвили.
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Дело о госизмене рассматривает Оболонский районный суд Киева. Кроме того, в Печерском районном суде рассматривается дело, по которому Янукович якобы был причастен к «расстрелам на майдане».
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