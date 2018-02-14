Киев, 14 февраля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко будет допрошен по так называемому «делу Януковича» на следующей неделе, последним в списке свидетелей обвинения, сообщает 14 февраля телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского прокурора Руслана Кравченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Завтра мы допросим (секретаря СНБО Украины Александра) Турчинова, Коваля Михаила (бывшего врио министра обороны), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — сказал Кравченко.

Речь идет о деле бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого нынешние власти обвиняют в государственной измене.

По версии обвинения, Янукович совершил государственную измену и якобы выступил на стороне пособников, развязавших против Украины агрессивную войну. Его также обвиняют в пособничестве посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

Отметим, ранее о причастности к расстрелу людей на майдане в феврале 2014 года главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и депутата Владимира Парасюка заявил 13 февраля грузинский снайпер Александр Ревазишвили.

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Дело о госизмене рассматривает Оболонский районный суд Киева. Кроме того, в Печерском районном суде рассматривается дело, по которому Янукович якобы был причастен к «расстрелам на майдане».

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