Киев, 14 февраля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Представители государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провели встречу с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), сообщает 14 февраля УНИАН.

Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Согласно сообщению, все стороны договорились регулярно проводить совместные встречи для того, чтобы углубить дальнейшее взаимодействие. Представители обсудили задачи и цели, которые стоят перед организациями.

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Также в ходе встречи были подняты вопросы развития Госпотребслужбы Украины, улучшения санитарного благополучия украинского населения и соответствие украинского ведомства европейским стандартам.

Напомним, на Украине действует мораторий на проверки бизнеса, что приводит к продаже некачественных продуктов для населения. Так, по данным Госпотребслужбы Украины, в Киеве 56% салатов, 23,5% фарша и 18,6% мяса птицы — некачественные. От 40% до 50% брака также наблюдается среди детской одежды, мебели и электроприборов.

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Помимо этого, на Украине наблюдается вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС), из-за которой стране уже был нанесен немалый ущерб.

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