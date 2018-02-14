Вашингтон, 14 февраля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины теперь будут гораздо лучше оснащены. 2,5 тыс. приборов ночного видения украинские военные получат от Соединенных Штатов в соответствии с программой содействия безопасности.

(сс) Tech. Sgt. Matt Hecht Прибор ночного видения

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Как заявила американский посол в Украине Мари Йованович, общее количество приборов ночного видения от США «теперь возрастёт почти в два раза», а суммарная стоимость нового оборудования составляет $45 млн, сообщает LIGA.net.

Полученного оборудования хватит, чтобы обеспечить приборами ночного видения 10 батальонов ВСУ, уточнил начальник генерального штаба минобороны Виктор Муженко.

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Как добавила Йованович, технология этих приборов будет гарантировать безопасность ВСУ и украинского народа в ночное время.

«Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи», — сказала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон существенно уменьшил размер суммы ассигнований на военную помощь Украине. Вместо запланированных изначально 500 млн долларов стране будет предоставлено 350 млн долларов. Такие траты на оборонную помощь Украине предусмотрены в подписанном главой Белого дома оборонном бюджете США.

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Добавим, что сегодня, 14 февраля, пресс-служба посольства Украины в США сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что Соединённые Штаты могут выделить Украине в 2019 году $200 млн на развитие оборонной сферы. В опубликованном Вашингтоном документе прописано выделение Украине $200 млн на предоставление военной техники и снаряжения, логистического обеспечения и прочих оборонных услуг.