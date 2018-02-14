Обнинск, Калужская область, 14 февраля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка. Об этом 14 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова.

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По её словам, 11 января 2018 года в следственный отдел по городу Обнинску СКР на личный приём обратилась местная жительница с заявлением о смерти её месячного сына в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. По данному факту следственными органами была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, 2 января 2018 года вечером заявительница обратилась в приёмное отделение государственного учреждения здравоохранения Обнинска с жалобами на температуру у новорожденного ребенка. Врач произвел осмотр с измерением температуры, назначил лекарственные средства и рекомендовал обратиться уже после новогодних праздников — 6 января к педиатру.

Повышенная температура у ребёнка сохранилась 3 января, а 4 января женщина обратилась в коммерческую клинику, откуда после осмотра врачом младенца госпитализировали в детское отделение государственной больницы. Наутро состояние ребёнка ухудшилось, он был помещен в реанимацию, в дальнейшем переведен в городскую больницу Калуги, где спустя три дня, 8 января, скончался.

Следователи опросили сотрудников обнинской больницы, родильного дома, врача коммерческой клиники, изъята вся медицинская документация, связанная с рождением и лечением ребенка, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следствием назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлено, имелись ли дефекты при оказании медицинской помощи новорожденному ребенку, состоят ли они в причинной связи с его смертью и была ли возможность предотвратить летальный исход», — сказала Мошкова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших по вине медицинских работников пациентов достигает в России порядка 50 тыс. человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.

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