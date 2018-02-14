Киев, 14 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Годовая национальная программа «Украина — НАТО» на 2018 год утверждена правительством страны. Об этом 14 февраля сообщает УНН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Кабинет министров утвердил документ в ходе заседания. Именно на основе нацпрограммы Киев планирует стратегические реформы в контексте взаимодействия с НАТО, нацеленного на присоединение к альянсу.

Отмечается, что в программе описаны 444 мероприятия с участием 58 украинских ведомств. В их числе не учтены местные органы власти и другие организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг назвал основное условие вступления Украины в НАТО. Киев должен провести оборонную реформу, пояснил он и заверил, что Североатлантический альянс продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку.