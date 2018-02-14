Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Блокада… Это слово известно каждому ленинградцу и петербуржцу с детства. По всей стране и за ее пределами оно тоже известно, но с пояснением: блокада Ленинграда. Жителям города на Неве пояснения не нужны, они обычно пишут это слово, как и все, со строчной буквы, но произносят с большой. Блокада. Беда. Бессмертная память. Беззаветная стойкость…

Национальная Электронная Детская Библиотека «Дорога жизни» / [сценарий О. Чечина; художник-оформитель М. Колчина.- Москва: Диафильм, 1974.- 1 дф. (36 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39436

Национальная Электронная Детская Библиотека Тихонов Николай Семенович Я все живу / Н. Тихонов; художник В. Туренко.- Москва: Диафильм, 1962.- 1 дф. (37 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39876

Блокадные дни и ночи легли на плечи не только взрослых, но и детей, которым пришлось очень быстро повзрослеть. «Им было всего лишь двенадцать, но были они ленинградцы…» Мальчишки и девчонки стояли в очередях за хлебом для себя, малышей и ослабевших взрослых, таскали ведрами воду с Невы, разбирали на дрова разбомбленные дома. Ребята постарше дежурили на крышах, тушили зажигательные бомбы — «зажигалки», помогали в госпиталях, выступали с концертами перед ранеными. При этом они оставались детьми — любопытными, изобретательными, часто безрассудно смелыми — когда были силы отправляться исследовать родной, но изменившийся до неузнаваемости город. Кого-то из них смогли вывезти в эвакуацию, кто-то пережил вместе со старшими все 900 дней и ночей. Кто-то не пережил… Практически у каждого из блокадных детей кто-нибудь из родных лежит в братских могилах, и блокадные даты для них — не просто отметки в календаре, а личная боль, память и гордость.

Те, кто прошел через Блокаду, очень не любят выбрасывать попусту продукты. И многие из их детей, те, кто слушал рассказы о том страшном и героическом времени, никогда не бросят на пол хлеб и по-особенному вглядываются в лица людей на блокадных фотографиях. Кто-то считает, что детям не нужно рассказывать о «тяжелых» вещах. О самых жестоких гранях войны, может, и не стоит. Но эстафета этой памяти необходима, если мы не хотим вырастить кукушат без сердца и чувства Родины.