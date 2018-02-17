Сочи, Краснодарский край, 17 февраля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Какое время лучше, зимнее или летнее, для повседневной жизни крупных регионов страны и что происходит с этим вопросом сейчас, об этом пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Перевод времени

Упражнения Дмитрия Медведева, остановившего время в стране на вечно зимнем посредством ФЗ «Об исчислении времени» от 21.06.2014, продолжают вызывать негативную реакцию в регионах, которым не повезло отличаться от московского географическим положением. При принятии «для удобства управления» нормирования времени не принимались во внимание такие факторы, как законы астрономии и биологии. В результате жителям, например, Алтайского края пришлось проявлять изрядную гражданскую активность для возвращения официальных суток в нормальный режим смены дня и ночи. В противном случае картина, при которой «утро наступает в три часа ночи», а «вечер — в три часа дня», могла бы довести многих до белого каления.

Два года заняла борьба, в результате которой Алтайскому краю разрешили нормализовать ситуацию. Но это хорошо там, где есть здоровая гражданская активность, позволяющая менять необдуманно принятые нормативы. А ведь, например, в Краснодарском крае ситуация со временем не многим лучше, но из-за отсутствия гражданской активности вопрос пока находится только в ведении отдельных активистов. Может быть, стоит объединить усилия по всей стране и исправить, наконец, медведевскую «двойку по географии»?

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