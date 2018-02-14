Чебоксары, 14 февраля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 14 февраля, на заседании регионального правительства установили величину прожиточного минимума. По итогам IV квартала 2017 года она составит 8236 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV квартале 2017 года по сравнению с данными III квартала снизилась на 6,2% и составила 8236 рублей. В абсолютном выражении снижение составило 543 рубля.

Что касается социально-демографических групп населения, то для трудоспособного населения величина прожиточного минимума снизилась на 6,3% (или на 584 рубля), составив 8719 рублей. Для пенсионеров данный показатель уменьшился на 5,9% (или на 418 рублей) — до 6716 рублей. Для детей величина прожиточного минимума утверждена в размере 8365 рублей, что на 6,2% (или на 551 рубль) меньше уровня III квартала.

Глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев связал уменьшение данной величины с «сезонным снижением цен на продукты питания». Напомним, что в потребительскую корзину, которая является базовой для расчёта данного показателя, входят 42 наименования продуктов питания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартальнонаосновании потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. В основе берутся данные Чувашстата.

Величина прожиточного минимума влияет на социальные выплаты. В частности, на ежемесячное пособие на ребенка (размер пособия зависит от среднедушевого дохода семьи), пособие детям-сиротам (выплачивается в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения), выплату при рождения третьего и последующих детей (производится в размере величины прожиточного минимума на детей), компенсацию для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей беременных женщин, кормящих матерей (выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в Чувашской Республике).