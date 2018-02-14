Москва, 14 февраля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. На юге Москвы в результате обрушения строительных лесов на стройплощадке высотного дома пострадали два человека. Об этом сообщили 14 февраля в столичном ГУ МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Инцидент с обрушением строительных конструкций произошёл по адресу ул. Тюфелева Роща, д. 2, корп. Е. Сотрудники Мосгосстройнадзора проверят данную стройплощадку в Даниловском районе Москвы, где произошло обрушение строительных лесов.

«Инспектор Мосгосстройнадзора выехал на место обрушения строительных лесов для проверки стройплощадки», — цитирует представителя пресс-службы Мосгосстройнадзора агентство Москва.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего несчастного случая.

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Как сообщало 31 января ИА REGNUM, в Удмуртии следователи СКР проводят проверку по факту гибели рабочего при падении стрелы строительного крана. По предварительным данным, ЧП произошло 30 января около 14:00 мск при проведении погрузочных работ на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения в Каракулинском районе.

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В результате несчастного случая погиб 56-летний каменщик, который являлся сотрудником АО «Можгинское строительное объединение».