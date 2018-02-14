Вашингтон, 14 февраля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Разработчики из лаборатории Google DeepMind создали новый подход к развитию искусственного интеллекта (ИИ). Им удалось ускорить процесс его обучения в 10 раз. Об этом сообщается на сайте Arxiv.org.

Connpass.com Искусственный интеллект

Инженеры разработали новый алгоритм, который получил название IMPALA. Принцип его действия заключается в том, что отдельные части ИИ учатся одновременно нескольким задачам, а затем обмениваются знаниями.

Устроенный подобным образом искусственный интеллект гораздо быстрее накапливает знания. Как показали первые тесты, процесс обучения можно ускорить в 10 раз.

Отмечается, что в дальнейшем подобные алгоритмы могут быть применены в робототехнике. Оптимизация систем машинного обучения позволит роботам работать эффективнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные оценили, насколько эффективно искусственный интеллект может вычислять вероятность рецидива у преступников.

Читайте также: Учёные оценили способность ИИ вычислять рецидивы у преступников