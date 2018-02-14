Эль-Кувейт, 14 февраля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии заявили 14 февраля о своей готовности выделить $1,5 млрд на восстановление Ирака после войны с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Соответствующее заявление сделал глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на конференции, проходящей в столице Кувейта.

Напомним, по данным участников конференции, для восстановления Ирака после войны с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимы $88,2 млрд.

Помимо Эр-Рияда, оказать помощь Ираку в восстановлении планирует Кувейт, чей эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил ранее, что страна выделит $1 млрд в качестве займов и еще $1 млрд в качестве прямых инвестиций.

Многие эксперты отмечают, что бедственное положение Ирака, столкнувшегося с необходимостью восстанавливать разрушенную инфраструктуру страны после освобождения обширных территорий от боевиков-исламистов, может подтолкнуть Багдад в сторону Ирана — нежелательный исход для ряда стран региона, в том числе Саудовской Аравии.