Киев, 14 февраля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили обратился в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконным своё выдворение с территории Украины. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе суда.

European People's Party Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии направил соответствующий иск в административный суд столицы Украины. В документе ответчиками названы государственная миграционная служба Украины, администрация пограничной службы и МВД страны.

«Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПС и МВД от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, бывший губернатор Одесской области Украины просит суд обязать миграционную службу страны отменить данное решение. В суде отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, высланный из Киева в Польшу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию и на Украину для того, чтобы сменить режимы правления в обеих странах.

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Своё предстоящее возвращение в Киев Саакашвили объяснил наличием «легитимного права» на проживание там. Кроме того, он заявил, что вернётся в Грузию. В каком из государств опальный политик «свергнет режим» в первую очередь, осталось невыясненным.

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