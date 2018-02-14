Киев, 14 февраля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В Киеве проходит митинг против социальной политики украинских властей, сообщает 14 февраля «Эспрессо.TV».

Haqqin.az Протесты в Киеве

Согласно сообщению, протестующие проводят акцию у здания администрации президента Украины Петра Порошенко. На митинге присутствуют около 50 человек, как видно из фотографий митинга, большинство участников акции — простые граждане, не относящиеся к радикалам.

Читайте также: Украинские заробитчане мимикрируют под «москалей»: обзор «евроинтеграции»

Митингующие проводят акцию «АнтиРева», требуя уволить министра социальной политики Украины Андрея Реву. Протестующие заявляют, что Рева злоупотребляет служебными полномочиями. Также граждане требуют выделять деньги общественным организациям из государства не только во время их создания, но и после этого.

Читайте также: Киев выполнит ультиматум МВФ за $500 млн: газ подорожает, суд создадут

Напомним, на Украине после государственного переворота 2013−2014 годов начался острый социально-экономический кризис. В связи с девальвацией гривны доходы населения резко упали, а цены на газ, электричество и другие услуги ЖКХ подскочили вверх.

Причина кризиса — необдуманная политика украинских властей, которые в погоне за евроинтеграцией готовы реализовывать убыльные проекты, вроде отказа от российского газа или блокады Донбасса.