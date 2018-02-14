Иркутск, 14 февраля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. За трояк на экзамене — четыре тысячи рублей, за зачёт — вдвое меньше. С таким подходом к обучению студентов — заочников заместитель декана заочного факультета Иркутского научно-исследовательского государственного технического университета успел заработать десятки тысяч рублей и штраф (всего 50 тысяч), вынесенный недавно приговором Свердловского районного суда Иркутска. И это не считая других подношений и подарочных сертификатов, полученных мздоимцем от обучающиеся по специальности «Самолётостроение и вертолётостроение». Подробности уголовного дела сообщает газета «Восточно-Сибирская правда».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Крыло самолёта

Что толкнуло 54-летнего преподавателя, имеющего большой педагогический стаж, начать поборы со студентов, многие из которых уже работают в ПАО «Корпорация «Иркут» сборщиками летательных аппаратов — доподлинно неизвестно. Но сами заочники поведали, что корыстный преподаватель специально завышал требования, чтобы вынудить их раскошелиться. Весьма явственно это проявилось, когда одна из групп чуть ли не в полном составе завалила экзамен по теоретической механике. Но преподаватель старосту «успокоил» и велел передать всем, что стоимость «альтернативного выхода из сложившейся ситуации» — четыре тысячи рублей «с носа» за получение оценки без фактической проверки знаний. Вот так студенты факультета «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и сдавали экзамен по теоретической механике. От взятки не отказался ни один студент.

«Решили, что так будет проще, не нужно учить предмет, он очень сложный», — простодушно поведал на следствии будущий «специалист» по эксплуатации самолётов, слова которого цитирует автор статьи «Бизнес на заочниках».

В общей сложности из карманов одногруппников на карту старосты, а уж оттуда — через банкомат в магазине «Рыбный мир» — на счёт Сбербанка, указанный преподавателем, перекочевали 78 тысяч рублей. Позднее по той же преступной схеме — через взятку — удовлетворительные отметки в зачётках и ведомостях получали студенты групп, обучающиеся по специальности «Самолётостроение и вертолётостроение». На этот раз «улов» преподавателя составил более 65 тысяч рублей.

В 2016 году зачёты по теоретической механике принимались уже «борзыми щенками». За лояльность на зачёте или экзамене следовало «отблагодарить» преподавателя подарочным сертификатом «М.Видео» номинальной стоимостью две тысячи рублей. Годились также сертификаты «Эльдорадо» и «Слаты». Интересно что эти подношения (а их было с десяток) суд не расценил в качестве взяток, поскольку на слушаниях студенты изменили показания. По новой версии выходило, что карточки, найденные при обысках, вкладывались не в зачётки, а передавались учителю уже после того, как сессия была благополучно закрыта.

В этой истории описано много других нюансов, свидетельствующих о об огромном цинизме поступков корыстного преподавателя. Но сам он всё отрицает. А перечисленные ему старостами деньги якобы представляли собой «плату за помощь в выполнении курсовых работ, проведение консультаций по подготовке к экзамену «Сопротивление материалов», который студентам предстояло сдавать в будущем».

В итоге общая сумма взяток, признанных судом, составила, таким образом, «всего» 79 тысяч рублей. Мздоимцу повезло ещё и в том, что на 28 мелких взяток и такое же количество служебных подлогов истёк срок давности, и от наказания за эти преступления подсудимый был освобождён.

Но больше всего во всем этом обескураживает вопрос: далеко ли улетят самолёты, которые строят и эксплуатируют специалисты, заказывающие решение задач и написание курсовых за определённую плату и покупающие отметки в зачётках, а значит, и в дипломах?

Напомним, Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» — входит в число наиболее современных и динамично развивающихся предприятий машиностроения России. В настоящее время подписаны контракты на строительство 175 лайнеров, разработанных ПАО «Корпорация «Иркут» при участии ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева».

В том числе «Иркут» занимается проектом МС-21−300. Как ожидается, этот ближне-среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью 163—211 человек составит конкуренцию Boeing-737 и Airbus A320.

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