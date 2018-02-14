Ярославль, 14 февраля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В историческом центре Ярославля многострадальные красавицы-липы вновь подверглись «атаке» снегоуборочной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пока повреждены несколько деревьев, но и вывоз снежных сугробов, скопившихся на газонах, только начался.

Одно из пострадавших деревьев в Советском переулке

Липы в Ярославле вновь терпят бедствие: как видно на фото, сделанных в Советском переулке, снегоуборочная техника оставила на стволах глубокие раны. Очевидно, что рабочие не особо церемонились с деревьями, «вырубая» их из сугробов. Самое тревожное, что процесс уборки снежных отвалов с улиц в историческом центре Ярославля и на Волжской Набережной только начался, а значит, под угрозой оказались и остальные липы, которые и так с трудом оправились после зимы 2017 года с обильной проливкой дорог и тротуаров солевыми реагентами и такими же варварскими методами очистки от снега. Многие молодые деревья просто погибли.

Напомним, прошлой зимой общественность поднял шум после того, как часть деревьев на Волжской набережной были серьезно повреждены уборочной техникой. Но, как видим, никаких уроков после этого сделано не было.