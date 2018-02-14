Москва, 14 февраля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Россия и Армения поддерживают конструктивный диалог на высшем уровне и намерены координировать позиции на межпарламентских площадках. Об этом шла речь в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем национального собрания Армении Арой Баблояном.

duma.gov.ru Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

«Традиционно партнерские отношения, складывавшиеся в течение веков между нашими народами — прочная основа дальнейшего российско-армянского сотрудничества. Наши страны поддерживают конструктивный диалог на высшем уровне, взаимодействуют парламентские структуры, расширяются культурные и образовательные связи», — цитирует Володина управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Со своей стороны Баблоян подчеркнул, что постоянные контакты Госдумы и Нацсобрания, в том числе в рамках Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, подтверждают взаимный интерес.

«Мы продолжим координировать наши позиции на межпарламентских площадках, в том числе в ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС, МА СНГ и МПС», — заверил он.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос проведения в 2018 году мероприятий по линии ПА ОДКБ в Ереване и Санкт-Петербурге.

Ара Баблоян выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области.

По окончании встречи Вячеслав Володин и Ара Баблоян приняли участие в открытии выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений России и Армении.

Дипломатические отношения Российской Федерации и Республики Армения установлены 3 апреля 1992 года. За это время было заключено более 200 договоров и соглашений. В частности, 29 августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 26 сентября 2000 года — Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, 12 октября 2012 года — Программа долгосрочного экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Армения на период до 2020 года.