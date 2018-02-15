Иркутск, 16 февраля, 2018, 02:17 — ИА Регнум. Острая ситуация вокруг экологической обстановки на озере Байкал и прилегающих природоохранных территориях продолжает накаляться. Широкая волна «информационного прикрытия», осуществляемая при участии РАН, внушает тем большую тревогу. Что происходит с Байкалом и как важнейшие проблемы пытаются перевести в тень в угоду финансовым интересам, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег

Если вглядеться в информационный поток на тему Байкала за последнее время, то становится очевидным, что под прикрытием эмоционально накачанных сообщений некие интересанты делают свое черное дело. Поднятая шумиха вокруг охоты на байкальскую нерпу, которую могут разрешить уничтожать в промышленных масштабах, совершенно заслонила «достижения» туристского бизнеса на берегах Байкала. Разрастаются турбазы, строятся все новые и новые объекты туристской инфраструктуры. Зачастую реальными владельцами этих объектов являются даже не граждане РФ, а жители сопредельных государств.

При этом на незаконность такого рода действий местные власти зачастую закрывают глаза. И даже хуже того, нацелившись на грядущие финансовые выгоды, лоббисты хищнического захвата прибайкальских территорий, как нарочно, основное острие природозащитных усилий направляют буквально на борьбу с местным населением, закрывая глаза на захваты заповедных сокровищ.

По мнению защитника природы Виталия Рябцева, вмешательство закона в творящееся вокруг Байкала требуется незамедлительно. Остановить разрушающие природу захваты — вот с чего нужно начать.

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