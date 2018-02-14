Салехард, 14 февраля, 2018, 13:41 — ИА Регнум. За хищения со счета Управления судебного департамента (УСД) в Ямало-Ненецком автономном округе на общую сумму 9 млн рублей, бывший главный специалист отдела финансов указанного департамента приговорен к шести годам тюрьмы, сообщает 14 февраля пресс-служба прокуратуры города Салехарда.

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Сотрудник «подготавливал и отправлял в Управление федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу заявки на перечисление денежных средств со счета УСД в ЯНАО за оплату вымышленных услуг на счета своей сестры, жены, тещи и знакомого», — говорится в сообщении.

При этом бывший чиновник пользовался всем набором возможностей, которая предоставляла ему должность: находился на рабочем месте, использовал рабочий компьютер и специальную программу, предназначенную для электронного оборота между ведомствами.

Полученными средствами бывший служащий пользовался по собственному усмотрению.

Салехардский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде отбывания в колонии общего режима в течение шести лет.

Кроме того, суд взыскал с осужденного 7 млн рублей в пользу департамента, в котором работал чиновник.

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