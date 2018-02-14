Москва, 14 февраля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прояснила причину лишения члена Совфеда от Смоленской области Франца Клинцевича поста первого зампреда комитета по обороне и безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

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«У нас принят режим ротации, чтобы на руководящие посты приходили новые сенаторы, представители других регионов», — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Она также поблагодарила Клинцевича за активную работу.

Сам же сенатор не раскрыл конкретных причин своего решения, но сказал, что его открытость как одного из руководителей комитета «наверное, не всем нравилась».

Еще одна версия ротации — смена элит в верхней палате парламента. «Ситуация связана с ротацией элит — в данном случае с ротацией внутри Совета Федерации», — полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Совфед принял постановление об отставке Клинцевича с поста первого зампреда комитета Совфеда по обороне и безопасности, однако сенатор остался во составе комитета. Пост Клинцевича в Совфеде займет Александр Ракитин, который в настоящее время является заместителем председателя комитета.