Калуга, 14 февраля, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В Калужской области в строительном сезоне 2018 года приведут в нормативное состояние более 157 километров федеральных трасс, сообщили 14 февраля ИА REGNUM в пресс-службе подведомственного Росавтодору управления дорогой «Москва — Бобруйск».

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

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Из них 30 км дорог будет отремонтировано капитально. В частности, речь идёт о 10-километровом подъезде к Калуге и участке обхода областного центра от М-3 «Украина» протяженностью 9 км.

Полностью будет отремонтирована автомобильная дорога, соединяющая федеральные трассы А-130 Москва-Малоярославец-Рославль — граница с Белоруссией и М-3 «Украина» длиной 7,5 км.

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Кроме того, на трёх участках трассы А-130 Москва — Рославль общей протяженностью 120 км выполнят устройство поверхностной обработки. Дорожники восстановят верхний слой покрытия в Износковском, Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Куйбышевском районах.

Для обеспечения безопасности движения на этой трассе построят 14,5 км линий искусственного электроосвещения.

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Будут отремонтированы правый и левый мосты через реку Киёвка на 35-м км и два путепровода на 24-м и 36-м км обхода Калуги, а также мост через озеро Горское на 28-м км автомобильной дороги Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орёл.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до 2020 года планируется построить 1,5 тыс. километров новых федеральных трасс. Только в 2018 году в Центральном федеральном округе планируется отремонтировать 354 км федеральных дорог, в том числе 42 км дорог будут отремонтированы капитально.