Астана, 14 февраля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Объем грузооборота по всем видам транспорта Казахстана в январе 2018 года вырос на 7,9% и составил 45,372 млрд тонно-километров, сообщает 14 февраля «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

FrankMagdelyns1 Грузоперевозки

Объем перевозки грузов составил 279,161 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в январе 2016 года.

Пассажирооборот в январе вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года и составил 22,42 млрд пассажиро-километров. Всего было перевезено 1,807 млрд пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в Казахстане на 12,3% выросло число пассажиров, перевезенных таксопарками, до 4,4 млрд пассажиров.

Общее количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, увеличилось на 1,7%. Доля перевозок такси составляет 19,4% от общего объема перевозок всеми видами транспорта.